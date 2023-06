Geruchten zwellen aan over vertrek van populaire ‘Familie’-actrice

De seizoensfinale van Familie was - zoals dat hoor te zijn bij een soap - goed voor een shock van formaat. Tv-kijkend Vlaanderen zag immers hoe Mieke, een van de meest geliefde personages, gewurgd werd door draagmoeder Sam. Het is voorlopig het laatste beeld dat de fans van Caroline Maes, die al twintig jaar Mieke vertolkt, te zien kregen. Dat de actrice nu een korte, blonde coupe heeft in plaats van het kapsel van haar personage, doet de geruchten aanzwellen. Komt Mieke wel nog terug naar de soap of was deze scène haar laatste?

Een bron dichtbij de actrice geeft te kennen dat Maes wel degelijk nood heeft aan “een break van enkele maanden”. “Een welkome pauze na meer dan twintig jaar onophoudelijk hard werken”, klinkt het bij Dag Allemaal. “Ook de vele veranderingen in de cast hebben energie gekost.” Een officiële bevestiging van de productie of de actrice is er nog niet, afwachten wat de start van een nieuwe seizoen brengt.