Beroemde tv-kok Jamie Oliver schrijft eerste kinderboek

Kookfenomeen Jamie Oliver (48) kruipt andermaal in zijn pen, al is het deze keer niet puur om zijn recepten te doen. De bekende tv-kok gaat voor het eerst een kinderboek uitbrengen. “Ik draag dit boek op aan alle kinderen die worstelen op school.”

Op 24 augustus verschijnt Billy en het reuzenavontuur, het eerste boek in de reeks rondom Billy en zijn vrienden en tegelijkertijd het eerste kinderboek van Jamie Oliver. De naked chef - dat is de bijnaam van de kok, niet vanwege een gebrek aan kleren maar wel zijn simplistische stijl - maakt al ruim twintig jaar tv-programma’s en schreef meer dan twintig kookboeken.

Dat Oliver nu een kinderboek schrijft, heeft een reden. “Toen ik opgroeide was mijn dyslexie een obstakel bij het schrijven en lezen. Maar in plaats van dat me dat tegenhield, heeft het me juist geholpen om alles te bereiken wat ik wilde”, klinkt het. “Ik kijk anders naar dingen en juist dit kwam erg van pas bij het bedenken van mooie verhalen voor bij het slapengaan. Het is ook de reden dat ik dit boek opdraag aan alle kinderen die worstelen met school, vooral met dyslexie.”

Billy en het reuzenavontuur gaat over een mysterieus woud dat verboden terrein is maar toch erg aanlokkelijk is voor een groepje vrienden. “Een spannend en magisch verhaal”, luidt het bij uitgeverij Kosmos.