Op hoogtestage zoals Remco Evenepoel? Triatleet Dirk Baelus opent allereerste hoogtehotel in België

Taeru is ingericht op een groot erf in de Ardennen, waar triatleet Dirk Baelus een oude koeienboerderij ombouwde tot een modern verblijfscomplex voor sportatleten. — © RR

Het allereerste hoogtehotel in België, met kamers waar je op gesimuleerde hoogte kunt slapen, is in het weekend officieel open gegaan. Triatleet Dirk Baelus (43) uit Arendonk heeft in de Ardennen een compleet uitgerust sportvakantiehuis gebouwd, inclusief negen hoogtekamers, bedoeld voor wielerploegen, triatlonteams en individuele atleten. Remco Evenepoel kan zo voortaan in eigen land op hoogtestage.

Bondscoach Sven Vanthourenhout, maar ook de ploegleiders van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny kwamen al langs bij Dirk Baelus in Erezée, een klein dorp nabij Durbuy in de Ardennen, om de splinternieuwe accommodatie met hoogtekamers te bekijken en zo mogelijk al een eerste ploegstage vast te leggen voor volgend seizoen. Het nieuwe sport- en hoogtehotel Taeru bevat behalve drie vakantiehuizen voor in totaal 43 gasten onder meer ook een sporthal van 1.400 vierkante meter, een 25-meterbad, een ruimte voor fitness, yoga of core stability, een cyclocrossparcours en een beveiligde stalling en werkplaats voor fietsen.

“Als voorzitter van het Innerme Triatlon Team heb ik jarenlang trainingsstages georganiseerd in de Ardennen en het buitenland”, zegt Dirk Baelus, die afkomstig is uit Arendonk en vandaag in Oud-Turnhout woont. “Altijd ontbrak er wel iets: ofwel was er geen professionele keuken ofwel geen aparte ruimte voor yoga of core stability, of waren er gewoon te veel tweepersoonsbedden.” In zijn tot sporthotel omgebouwde boerderij in Erezée zijn al die gebreken een voor een uitgevinkt en is werkelijk alles aanwezig om in comfortabele omstandigheden te trainen, te slapen en te relaxen. (Lees verder onder de foto)

De oude koeienstal is nu een reusachtige sporthal van 1.400 vierkante meter. — © RR

Het neusje van de zalm in de nieuwe Taeru-boerderij zijn de negen hoogtekamers, met in totaal achttien bedden. Remco Evenepoel en Wout Van Aert hoeven dus niet meer op hoogtestage naar Tenerife?

Dirk Baelus: “Het grote voordeel van een hoogtekamer in het dal, zoals hier in de Ardennen, is dat iedere atleet zelf kan kiezen op welke hoogte hij slaapt. Elke kamer is uitgerust met een zuurstofsaturatiemeter, waardoor je eenvoudig op een touchscreen jouw ideale hoogte kunt instellen: van 0 tot 5.000 meter. Want de ene haalt het beste rendement op 2.500 meter terwijl dat voor een ander misschien maar 1.700 meter is. Als je met de hele ploeg samen in een hotel boven op een berg logeert, zoals op de Teide in Tenerife, dan moet iedereen op dezelfde hoogte slapen.”

Nog meer voordelen?

“De ideale formule is: sleep high and train low, hoog slapen en laag trainen dus. Zo moet je op Tenerife ’s morgens altijd eerst een lange rit naar beneden maken en op het einde van je trainingsdag nog eens helemaal terug naar boven klimmen op je berg. Hier stap je buiten en kun je meteen intensief beginnen te trainen.” (Lees verder onder de foto)

Taeru bevat drie kleine en grote vakantiehuizen voor in totaal 43 gasten. Er zijn ook negen hoogtekamers, telkens met twee bedden. — © RR

Een stage in de Ardennen is ook goedkoper dan op Tenerife.

“Budgettair is het zeker interessanter omdat je een lange en dure vliegreis naar Spanje uitspaart, maar ook omdat onze kamers gewoon goedkoper zijn: afhankelijk van de grootte van je groep betaal je hier 50 tot 60 euro per overnachting. Zelfs een kort verblijf rendeert al. Drie weken op hoogte slapen is ideaal, maar vanaf drie dagen beginnen je nieren al natuurlijke epo aan te maken.”

Met een touchscreen kun je eenvoudig de gewenste hoogte instellen in je kamer. — © RR

Nog een verschil: de zon schijnt meer en feller in Spanje dan in Wallonië.

“Tja, je kent het Belgisch klimaat, hè. Toch heeft mijn ervaring geleerd dat het weer hier best meevalt. Van de 365 dagen per jaar zijn er gemiddeld slechts dertig dagen dat het echt te slecht is om buiten te fietsen. Onze ligging is perfect, vlak bij Dinant, Rochefort, Vielsalm, La Roche, Houffalize en Huy. Zowat alle bekende en minder bekende hellingen van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl liggen op trainingsafstand. Ook de wegen zijn hier rustig en bijna overal in goede staat.”

Zijn er ook nadelen?

“Zeker. Hotel Parador (waar onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic verbleven in de voorbereiding van de Giro, red.) ligt op 2.100 meter hoogte. Als je daar buiten komt en op het terras zit, leef je nog altijd op hoogte. Hier bij ons moet je in je kamer blijven, al beschikken we ook over een ontspanningsruimte die je in 20 minuten op hoogte kunt brengen en waar je met je ploegmaten samen kunt eten en ontspannen.”

Wielerploegen zijn de eerste doelgroep van Taeru?

“Onze accommodatie is inderdaad vooral bedoeld voor professionele en semiprofessionele teams van wielrenners, triatleten, schaatsers, runners en andere sporters. Maar we kregen ook al boekingen binnen voor teambuildings en bootcamps van bedrijven, vriendengroepen en families, onder meer ook een met Saartje Vandendriessche.”

Kun je ook als individuele sporter een kamer boeken?

“Van 21 juli tot 31 augustus bieden we een speciaal arrangement aan voor individuele atleten of duo’s, waarbij je voor 49,50 euro per nacht de unieke sensatie van een verblijf op hoogte kunt beleven.”

Behalve triatleet en hoteluitbater ben je ook eigenaar van Innerme. Mede dankzij de inbreng van ex-tennisster Kim Clijsters is Innerme uitgegroeid tot toonaangevend merk van natuurlijke en biologische sportvoeding in Europa. Wat is de verklaring voor het succes?

“Meer en meer mensen zijn vandaag bezig met gezond eten en gezond sporten. Onze repen, gels en sportdranken zijn puur natuur. Ze zijn bereid met biologische en natuurlijke ingrediënten, zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen of geraffineerde suikers. Behalve heel veel amateursporters leren ook talrijke topsporters Innerme kennen en appreciëren: omdat onze repen en gels 100% natuurlijk en gezond zijn, maar ook licht verteerbaar. De subtiele smaken maken ook dat je er gerust dagenlang op kunt sporten zonder dat je ze ‘beu gegeten’ raakt.”

Innerme staat voor pure kracht. Maar wat betekent Taeru precies?

“In een sportwedstrijd heb je wel eens een moment dat je echt niet meer kunt en denkt aan opgeven. Op dat moment toch nog doorgaan of zelfs nog een tand bijsteken, dat is Taeru!”

www.taeru.be

In het 25-meterbad kun je met zes zwemmers tegelijk baantjes trekken. — © RR

In de sporthal is alle infrastructuur aanwezig voor cardio- en krachtoefeningen, zwift, core stability of yoga. — © RR

Elk van de drie vakantiehuizen is ingericht met een professionele keuken. — © RR

Sporthotel Taeru in Erezée in de provincie Luxemburg is afgelopen weekend officieel open gegaan. — © RR