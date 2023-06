New Deal moet tekort aan huisartsen oplossen: 40 miljoen euro om praktijken beter te organiseren, ook andere verloning

Huisartsen zullen op een andere manier vergoed worden en hun praktijk anders kunnen organiseren, bijvoorbeeld met de aanwerving van een verpleegkundige. Daar moet de New Deal van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor zorgen. Die werd maandagavond goedgekeurd, zo zei hij op Radio 1.

De hervorming bepaalt dat huisartsen anders betaald kunnen worden. “Zij moeten zich kunnen toeleggen op de zorg waar zij echt voor nodig zijn”, zei Vandenbroucke dinsdagochtend op Radio 1. “Andere belangrijke taken moeten ze kunnen doorgeven aan anderen binnen hun praktijk. Verpleegkundigen en ondersteunend personeel bijvoorbeeld.”

Dan komt volgens de minister van Volksgezondheid tijd vrij om meer patiënten te zien en op te volgen. “We moeten zorgen dat huisartsen de groeiende groep patiënten aankunnen. We zien patiëntenstops en veel stress bij huisartsen, dus wat voorligt is dat we de huisartsen bijkomend gaan steunen.” Daar wordt een som van 40 miljoen euro voor uitgetrokken. “Maar vooral: een aanbod voor de huisartsen om hun praktijken beter te organiseren.”

Verpleegkundige aanwerven

Wie in het nieuwe model van de New Deal stapt, krijgt bijvoorbeeld de kans om een verpleegkundige aan te werven. “Een huisartsenpraktijk met 3.000 patiënten zal die voltijds kunnen aanwerven”, zegt Vandenbroucke. “En die kan heel wat taken op zich nemen.”

De huisarts gaat ook op een andere manier zijn inkomen krijgen. “Omdat hij de patiënten opvolgt met die verpleegkundigen en administratieve medewerkers zonder die allemaal gezien te hebben. De huisarts gaat een stabieler inkomen krijgen voor de verantwoordelijkheid die hij of zij krijgt. We gaan daarvoor rekening houden met het type patiënten. Hun leeftijd en sociale situatie speelt daarin mee. Dat betekent dat hij wel vergoed wordt voor de tijd die hij steekt in de opvolging van patiënten.”

Het is meteen een van de oplossingen om meer patiënten te kunnen verwerken per praktijk. “Al zal dit niet alles oplossen”, zegt Vandenbroucke. “Er zal nog een hele batterij aan oplossingen komen.”