Vandenbroucke schaart zich na excuses achter minister Lahbib: “We moeten aan de slag met deze regering”

“Vooruit is vanaf dag één duidelijk geweest: maar één iemand is verantwoordelijk voor wat met die visa voor de Iraanse delegatie is gebeurd”, zei hij op Radio 1, wijzend naar Lahbib. “Ze heeft dat moeten toegeven, want daar zijn zeker zaken fout gelopen. Ze moet dat erkennen en dat heeft ze gedaan door haar excuses aan te bieden.”

Incident gesloten, dus? “Vooruit wil vooruit”, zei Vandenbroucke. “Er ligt veel werk op de tafel van de federale regering en wij willen dat de regering voortwerkt. Zo stonden we er vanaf dag één in: verantwoordelijkheid en fouten erkennen en dan aan de slag met de regering.”

Met als volgende horde de fiscale hervorming? “Dat moet”, aldus Vandenbroucke. “Wij willen dat mensen die werken minder belastingen betalen. Werken moet lonen. Dat is essentieel voor ons en we gaan op die nagel blijven kloppen.”

Donderdag wordt over het lot van Lahbib gestemd in het federaal parlement.