Na megasucces in jaren negentig: Leopold 3 plant eenmalige comeback

Op de zeedijk van Westende zal het deze zomer opnieuw erg druk zijn. Daar zorgen onder meer CAMILLE, Clouseau, André Hazes en Pommelien Thijs voor. En ook: Leopold 3. Want de band die furore maakte midden jaren negentig en heel wat tienermeisjes deed gillen, maakt een eenmalige comeback op het podium van Tien om te zien.

Leopold 3, dat zijn Patrick Claesen ofwel Pat Krimson, Erik Goossens en Stefan Wuyts. De drie heren maakten hits als Weg van jou, Zomernacht en Volle maan. In 1993 nam de groep ook deel aan Eurosong. Voor één keer staan straks opnieuw samen op het podium. “Ik heb toch even moeten nadenken om op het aanbod in te gaan”, zegt Goossens aan Het Laatste Nieuws. “Je evolueert als artiest en Leopold 3 is al zo lang geleden. Maar de vraag blijft enorm.”