Schlagerzanger Jo Vally (64) gaat de politiek in: “Het is nu of nooit”

Jo Vally wil de politiek ingaan in zijn thuisgemeente Meise. Dat zegt de 64-jarige schlagerzanger aan ‘Dag Allemaal’. “Politiek en showbizz liggen dicht bij elkaar. Zieltjes winnen of fans overtuigen.”

Hij volgt de politiek al jaren op de voet, vertelt Jo Vally, zanger van beroep. “Dat blijft ook mijn prioriteit, maar ik zou ook graag op het beleid in mijn gemeente wegen”, klinkt het. “Zodat ik iets kan betekenen voor de mensen.” Bij welke partij dat dan zou zijn, dat weet Vally nog niet. “Als onafhankelijke is ook een optie.” Wel is hij zeker: het is nu of nooit. “Ik word 65, ’t is nu of nooit. Nu ik nog een beetje een voorkomen heb… Je weet nooit wat het over zes jaar zal zijn.”

Advies bij zijn carrièreswitch vindt Vally bij Jean-Marie Dedecker, een goede vriend van de zanger. De vriendschap van de twee gaat tot zo’n twee decennia terug, toen ze samen deelnamen aan het tv-programma Mannen aan de rand van een zenuwinzinking. Bij Dedecker op de lijst gaan staan zit er echter niet in. Middelkerke, waar hij burgemeester is, is te ver weg van Meise.

“Politiek en showbizz liggen dicht bij elkaar”, zegt Vally nog. “In de politiek moet je ook zieltjes winnen, fans overtuigen.” Ook weet dat. “Politiek is een soort theater, je moet jezelf verkopen. Als zanger heb je drie minuten voor je liedje, als politieker twee minuten in het parlement.”