“Dat is het makkelijkste punt ooit en dan doet hij dit”: proftennisser zorgt voor ongeziene blunder in aanloop naar Wimbledon

Yannick Hanfmann heeft zich op een drafje geplaatste voor de tweede ronde van het grastoernooi op Mallorca. De Duitse nummer 48 van de wereld won in twee sets van Pedro Cachin: 6-1, 6-2. Onderweg zorgde de 31-jarige tennisser echter voor een fenomenale blunder. Na een uitstekende opslag kon hij het punt makkelijk in huis halen, maar Hanfmann - die in Spanje de laatste hand legt aan zijn voorbereiding op Wimbledon - miste de bal en raakte het net. Weg punt. “Dat is het makkelijkste punt ooit en dan doet hij dit”, waren de commentatoren vol ongeloof.