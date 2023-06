Gert Vande Broek (56) gaat, zoals werd verwacht, in beroep tegen de schorsing van één jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. Wel opmerkelijk: hij zou kunnen aanblijven als bondscoach van de Yellow Tigers – het beroep werkt opschortend – maar doet dat voorlopig niet zolang er geen uitspraak in beroep is.