In gelekte audio-opname geeft Donald Trump toe dat hij “strikt geheime” documenten heeft: “Kijk hier, is dit niet geweldig?”

Donald Trump besefte wel degelijk dat hij geheime documenten had meegenomen. Dat lijkt de conclusie van een audio-opname die CNN in handen heeft gekregen. Die opname, gemaakt tijdens een vergadering, zou wel eens belangrijk bewijsmateriaal kunnen worden tegen de oud-president.

De audio-opname duurt twee minuten en werd gemaakt tijdens een vergadering in het resort van Trump in Bedminster, New Jersey, in juli 2021. Je hoort een conversatie tussen de gewezen president en andere personen die werken aan de memoires van zijn voormalige stafchef Mark Meadows, en daar grijpt hij naar de papieren.

Het gesprek gaat over een vermeende staatsgreep die Trump zou willen plegen hebben, en over Iran. “Hij beweert dat ik Iran wilde aanvallen, is dat niet geweldig?”, zegt Trump er nog. “Kijk. Ik heb hier een hele berg papieren. Dit was hij. Dit plan kwam van Defensie en van hem. Geweldig, toch?”

Strikt geheim

Trump lijkt er de verantwoordelijkheid voor de niet uitgevoerde aanval die hem aangewreven wordt te willen afschuiven. Om er dan nog lachend aan toe te voegen: “Dit is wel strikt geheime informatie, hoor. Strikt geheim.” Als president had hij de documenten kunnen declassificeren, zegt hij nog. “Nu kan ik dat niet meer. Dit is nog altijd geheim.”

Op een moment dat Trump vervolgd wordt omdat hij geheime documenten heeft meegenomen naar zijn privéwoning en niet teruggegeven heeft na zijn tijd als president, kan deze opname wel eens belangrijk bewijsmateriaal worden. Vorige week ontkende hij bij Fox news nog dat hij papieren had meegenomen die hij eigenlijk niet mocht hebben. Trump heeft het al enige tijd over een “hoax” en een “heksenjacht”. Hij pleitte dan ook onschuldig aan alle 37 aanklachten tegen hem.