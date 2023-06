CEO van Child focus Heidi De Pauw confronteert online hater en krijgt opmerkelijk antwoord

Een man spuwde op het internet zijn gal over de aanpak van Child focus-CEO Heidi De Pauw en de repatriëring van kinderen van IS-strijders. In ‘Helden van het internet’ werd hij daarop aangesproken door Eric Goens mét een verrassingsbezoek van De Pauw herself. En dan klinkt de man toch meteen iets minder hard. Hij biedt zelfs zijn excuses aan. “Ik ga als een ander mens naar mijn bureau na dit interview”, klinkt het.