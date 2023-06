Belgian Cat Julie Vanloo blijft ook na EK-triomf uiterst ambitieus: “We hebben alleen maar meer honger nu”

Op de luchthaven in Zaventem zijn de gouden Belgian Cats teruggekeerd van hun Europees avontuur. Aan Belga gaven Emma Meesseman, Julie Vanloo en Kyara Linskens hun reacties na de razend spannende finale en feestnacht. “Dit soort ontvangst doet ons realiseren wat voor prestatie we eigenlijk gebracht hebben”, vertelde Emma Meesseman in een overvolle ontvangsthal van Zaventem.

“We beseffen het niet volledig, we weten dat we iets supergroot gedaan hebben”, had Meesseman net ervoor gezegd. “De wedstrijd zelf hebben we iets te spannend gemaakt. Het was een match met veel emoties, maar op het juiste moment hebben we het toch gedaan met alle vijf op het veld. We beseften naar het einde: het is nu of nooit. Spanje was niet beter, dus op zo’n moment wil je gewoon niet verliezen. Je wilt geen spijt hebben later, dat is het ergste gevoel dat je kan hebben.”

Wat nu dan? “Eerst genieten van deze prestatie, van het Europees kampioenschap. Dan weer focussen op onze eigen clubs, met oog op de Cats”, besluit Meesseman.

Ook Julie Vanloo beseft de prestatie nog niet goed. “Geen woorden voor. Het moet allemaal nog binnendringen. Het is heel overweldigend, maar wel ‘great’.” Over de finale tegen Spanje is Vanloo duidelijk. “We speelden een heel slechte eerste helft, daarna hebben we laten zien hoe sterk we zijn, draaiden we de knop om. De ploeg valt niet meer te vergelijken met de vorige campagnes. Het is een supergoeie groep, fantastische staf. We hebben zo hard gewerkt, en speelden gewoon het beste basket dat we al ooit gespeeld hebben.”

© BELGA

Vanloo ziet groeimarge met het team. “Dit is een piek, maar we zijn nog niet klaar. Het is nog maar het begin van iets moois. Hierdoor hebben we alleen maar meer honger.” De feestnacht - “heel leuk, pittig” - wordt maandagavond afgewisseld met rust thuis. “Een lekker frietje eten”, aldus Vanloo.

Kyara Linskens zal er niet bij zijn in Brussel dinsdagavond. “Ik ben al weg met vakantie”, vertelt ze. “Hopelijk is deze overwinning het begin van iets meer”, gaat ze verder over de spannende finale. “Het is normaal met zo’n jonge ploeg dat er stress kan inkruipen, ook tegen Frankrijk. Het was gewoon het punt om ons hoofd koel te houden.”