Robin kan niet op vakantie met zijn gezin door barstje in zijn identiteitskaart: “We zijn 2.500 euro kwijt”

Een weekje heerlijk relaxen onder de Turkse zon. Dat was de bedoeling. Maar Gina, Robin en hun éénjarig zoontje Lorenzo raakten niet voorbij de incheckbalie in Zaventem. En dat vanwege een klein barstje in de ID-kaart van Robin.

Afgezet door Gina’s zus stond het jonge gezinnetje zaterdagochtend vertrekkensklaar op de luchthaven van Zaventem. Ze hadden online al ingecheckt, maar moesten nog even hun drie koffers afgeven aan de incheckbalie van TUI, de maatschappij waarmee ze zouden vliegen. “De baliemedewerker vroeg naar onze identiteitskaarten”, vertelt Gina. “Ik zag hem heel grondig kijken naar de ID van mijn vriend. Hij was ermee aan het draaien en hem omhoog aan het houden… Tot hij plots zei dat we niet konden vertrekken.”

De man had een barstje opgemerkt in de kaart van Robin, en die was dus niet geldig. Nochtans had het gezin de ID’s nog laten controleren voor ze op reis vertrokken, zegt Gina. “We waren op voorhand nog in het gemeentehuis van Laakdal langsgeweest om een kids-ID aan te vragen voor ons zoontje en hadden daar ineens ook onze kaarten laten controleren. Het barstje was er toen al, maar omdat de chip niet beschadigd was en de barst niet door de letters heen was, zeiden ze ons dat er geen probleem was.”

De barst, die rechts te zien is, gaat lichtjes door de pasfoto, maar niet door tekst of de chip. — © If

Geen alternatief

TUI volgde die redenering evenwel niet. Gina: “We zijn nadien nog naar de TUI-desk geweest om een oplossing te zoeken. Daar gaven ze ons eerst het advies mee om de trein te pakken naar Brussel om via een versnelde procedure een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Dat zou ons wel 320 euro kosten, maar dan konden we misschien ’s avonds nog een nieuwe vlucht boeken, zeiden ze. Maar toen ik even later op het papier keek dat ze me hadden meegegeven, zag ik dat het Brussels loket in het weekend gesloten was.”

Een andere oplossing op korte termijn was er niet en dus dropen Gina, Robin en de kleine Lorenzo af naar huis. Hun trip naar Turkije zat erop voor hij begonnen was. Thuis belde Gina nog naar de klantendienst van TUI, maar ook daar ving ze bot. “We konden onze reis niet meer omboeken en ons geld zouden we niet meer terugzien, klonk het. We zijn in totaal zo’n 2.500 euro kwijt.”

“Veel geld”, voegt Gina er nog aan toe met een understatement. Dat ze op voorhand nog hun kaarten hadden laten controleren bij de gemeente maakt hun verhaal extra zuur. Waarom kan een baliemedewerker van TUI dan beslissen dat de ID toch niet in orde is?

“Het is altijd aan de vliegtuigmaatschappij om te oordelen of de documenten die je nodig hebt om te reizen voldoende in orde zijn of niet”, horen we van An Berger, woordvoerster van de federale politie, en dus ook de luchtvaartpolitie. “Het is heel vervelend voor dat gezin, maar uiteindelijk is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor iedereen die aan boord stapt van de vlucht. Als zij vinden dat de identiteitskaart niet in orde is, valt daar weinig tegen in te brengen.”

Streng beleid

TUI betreurt het voorval, maar de maatschappij bevestigt dat het daar een streng beleid rond voert. “In onze voorwaarden staat vermeld dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om een volledig intacte identiteitskaart te kunnen voorleggen”, zegt woordvoerster Sarah Saucin. “Voor landen binnen de Schengenzone aanvaarden we meestal nog een rijbewijs als alternatief, maar voor Turkije is dat niet mogelijk.” Op de website van TUI lezen we inderdaad dat beschadigde identiteitskaarten als ongeldig beschouwd kunnen worden. Daarbij wordt een “identiteitskaart met een barst” expliciet vermeld als voorbeeld.

Kijk op tijd na of er iets scheelt aan je identiteitsdocumenten, is de belangrijke tip van Berger. “En als er iets van beschadiging te zien is, ga dan zo snel mogelijk naar de gemeente en vraag een nieuwe kaart of een attest dat je kaart tijdelijk kan vervangen aan.”