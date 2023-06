Peking hekelt oproepen om afhankelijkheid van China te verminderen: “Valse voorstelling van de zaken”

Li Qiang, de Chinese premier, heeft dinsdag in een toespraak uitgehaald naar verschillende westerse landen die opriepen om minder afhankelijk te worden van China. Hij noemde dit een “valse voorstelling van zaken” in een wereld van vervlochten economieën.

“Sommige mensen in het Westen maken veel ophef over het principe dat ze hun afhankelijkheid moeten verminderen en risico’s moeten bannen”, zei hij bij de opening van het Wereld Economisch Forum in Tianjin, in het noorden van China. Het gaat om “een valse voorstelling van zaken”, benadrukte hij.

“Met de ontwikkeling van de economische globalisering is de wereldeconomie een gemeenschap geworden waarin iedereen met elkaar verweven is”, benadrukte hij. Hij nam talloze keren het woord ‘samenwerking’ in de mond. “De economieën van landen zijn met elkaar verweven, van elkaar afhankelijk, wederzijds welvarend en ontwikkelen zich samen. Dit is fundamenteel een goede zaak, geen slechte”, klonk het.

Strategie

Vorige week deed de Europese Commissie haar strategie uit de doeken om krachtiger te reageren op de risico’s voor haar economische veiligheid, met in het bijzonder China in het vizier. Duitsland, waar Li Qiang onlangs op officieel bezoek was, zei dat het zijn partners wilde diversifiëren om “de risico’s te verminderen” die samenhangen met zijn grote afhankelijkheid van China. Ook andere westerse landen hebben vergelijkbare standpunten ingenomen.

Deze editie van het Wereld Economisch Forum, ook bekend als ‘Zomer Davos’, is de eerste die sinds 2019 in China wordt gehouden na de coronapandemie. Het evenement duurt tot en met donderdag.