VN: “Behandeling van gevangenen in Guantanamo nog steeds wreed en vernederend”

Een expert van de Verenigde Naties heeft de behandeling van de resterende gevangenen in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo maandag “wreed, onmenselijk en vernederend” genoemd.

“Ik zag dat het lijden van de gedetineerden na twintig jaar gevangenschap nog steeds diep is”, zei de speciale VN-rapporteur Fionnuala Ni Aolain in New York.

Ze riep dan ook op om Guantanamo te sluiten. Sinds 2002 gebruikt Washington het complex voor gevangenen van de oorlog tegen terrorisme die de Verenigde Staten na de aanslagen van 9/11 startten.

Voormalig president Barack Obama wilde Guantanamo sluiten, maar stuitte op verzet in het Amerikaanse Congres. Zijn opvolger Donald Trump was dan weer voorstander om de gevangenis open te houden. De huidige president Joe Biden wil het complex sluiten, maar volgens critici heeft hij tot nu weinig stappen ondernomen om dat uit te voeren.

Nog steeds dertig personen verblijven in de gevangenis. Ni Aolain is de eerste VN-rapporteur die Guantanamo bezoekt. Volgens de Ierse werden “aanzienlijke verbeteringen in de opsluitingsomstandigheden” aangebracht sinds eerdere onderzoeken van de VN.

Maar in haar rapport hekelde ze de “bijna voortdurende bewaking, gedwongen celextracties, overmatig gebruik van dwangmiddelen en andere willekeurige, niet met de mensenrechten strokende, operationele procedures”.