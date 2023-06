Moeder van Belg (32) die werd vermoord en in brand gestoken in Turkije: “Het was geen afrekening”

Tijdens het blussen van een bosbrand in de Turkse provincie Mugla is een verkoold lichaam gevonden. Het gaat om een Belg van 32 uit Turnhout, die in Turkije op vakantie was en daar vermoord is. Zijn lichaam werd vervolgens in brand gestoken, waardoor een bosbrand ontstond en vijf hectare afbrandde.

De brand in de Turkse provincie Mugla brak op vrijdag 23 juni rond 15.30 uur uit in een bos in de buurt van badplaats Marmaris aan de Middellandse Zee. Toen honderden brandweermannen onder meer met helikopters en blusvliegtuigen ter plaatse kwamen, vonden ze tussen de vlammen in een vernield bosgebied van 5 hectare een verkoold lichaam.

Na een autopsie op zijn lichaam en onderzoek van zijn bezittingen identificeerde de Turkse politie hem als de 32-jarige Belg Mohammed K., een man van Marokkaanse afkomst. Volgens de politie zou hij met een riem van een rugzak of sporttas gewurgd zijn. De dader of daders lieten zijn levenloze lichaam in het bos achter en staken het dan in brand, waardoor de bosbrand ontstond.

© Anadolu Agency via Getty Images

Autoparking

De 32-jarige Belg was op vakantie in Marmaris, zo melden de Turkse media nog. Hij zou in een hotel verbleven hebben en de dag voor zijn overlijden nog naar het ziekenhuis gegaan zijn. In dezelfde media doken maandag ook beelden op van de man, een uurtje voor de bosbrand uitbrak in de onmiddellijke omgeving waar hij later dood is aangetroffen. Hij wandelt er over een autoparking in het dorp. Wat er daarna gebeurd is en waarom de man vermoord is, blijft onduidelijk.

Er is alvast een onderzoek gestart en er werd al een persoon gearresteerd op verdenking van vrijwillige doodslag en vrijwillig veroorzaken van een bosbrand. Het zou gaan om een man die al wat op zijn kerfstok heeft en al meermaals veroordeeld werd wegens onder meer diefstal, bedreigingen en seksueel misbruik. Hij is intussen weer vrij, bij gebrek aan bewijs. Camerabeelden worden nu geanalyseerd in de hoop hem of iemand anders toch aan de feiten te kunnen linken.

Kwetsende commentaren

Mohammed K. is afkomstig uit Turnhout, waar zijn familie woont. Zijn moeder plaatste een Facebook-bericht na kwetsende commentaren op het nieuwsartikel over haar zoon. “Het was de liefste zoon en een prachtige vader en echtgenoot. Het is helemaal geen afrekening. Het moest jouw dierbaren maar overkomen (...).”

De familie zou, volgens wat wij vernamen, inmiddels onderweg zijn naar Turkije om een vergelijkende DNA-test te ondergaan. Een nonkel laat ons weten dat ze op dit moment nog niet alle informatie hebben over de dood van Mohammed en dat ze later misschien nog zouden communiceren. De moskee in Turnhout organiseerde een gebed voor de omgekomen man.

