“Die kale verspilling van ruimte heeft iedereen genaaid”: Wagner-troepen vernietigend voor hun leider Prigozjin

Wagner-leider Jevgeni Prigozjin had zaterdag naar eigen zeggen de steun van zijn voltallige huurlingenleger voor hun inname van Rostov en “mars voor gerechtigheid” richting Moskou, een “gewapende muiterij” en “hoogverraad” volgens Vladimir Poetin. Zelfs nadat Prigozjin de oprukkende troepen ’s avonds al terugtrok “om bloedvergieten te vermijden” en naar Wit-Rusland vertrok, werd hij op straat toegejuicht.

Maar online keren velen zich tegen hem. Op de berichtendienst Telegram laten strijders en volgelingen van Prigozjin hun ongenoegen blijken over de wel erg korte opstand.

“De kale verspilling van ruimte vernietigde Wagner PMC met zijn eigen handen. En naaide iedereen die hij kon”, klinkt het op een Telegram-kanaal met 200.000 volgers van een gebruiker die beweert een Wagner-strijder te zijn. “Het is alweer een zinloze opstand geweest.”

De BBC kon via een journalist van RFE/RL Russian Service ook chatgroepen van familieleden van Wagner-troepen inkijken. “Ze werden simpelweg verraden. Ik vertrouwde Prigozjin, maar wat hij deed is oneervol”, schrijft een vrouw. “Hij zou dit niet gedaan mogen hebben. Dit is puur verraad”, schrijft iemand.

In scène gezet?

Andere Telegram-gebruikers proberen de gebeurtenissen dan weer te verklaren met een samenzweringstheorie, waarin Prigozjin en Poetin de opstand in scène zouden hebben gezet om de loyaliteit van de Russische elite te testen. “Meisjes, ik dacht dat het misschien allemaal georkestreerd was om Sjojgoe (de Russische defensieminister, red.) te verwijderen, maar via Prigozjin, zodat Poetin het zelf niet moest doen?” schrijft een vrouw in de chatgroep van Wagner-familieleden.

© EPA-EFE

Een officieel kanaal van het huurlingenleger, Wagner PMC Briefs, dat beheerd wordt door een strijder, merkt op dat Poetin de “verraders” die in opstand kwamen wel veroordeelde en met straffen bedreigde, maar nooit bij naam noemde. “Misschien was dat om Prigozjin gerechtigheid te laten herstellen en degenen te straffen die schuldig zijn aan echt verraad, wat leidde tot het falen van de Russische invasie in Oekraïne?”

De samenzweringstheorie wordt gevoed door een opmerking van Prigozjin zaterdagavond, nadat hij zich terugtrok: “We hebben een oké resultaat behaald vandaag. Beurden iedereen op.”

Reputatieschade en overlopers

Oekraïens expert Volodimir Fesenko, hoofd van het Penta Center voor toegepast politiek onderzoek in Kiev, is sceptisch over de samenzwering, omdat volgens hem zowel Poetin als Prigozjin reputatieschade leed, schrijft de BBC: “Als het in scène was gezet, waarvoor dan? Zodat iedereen kon zien hoe zwak Poetin is? Wat gebeurd is, was een publieke vernedering van Poetin”, aldus Fesenko. “En Prigozjin? Hij heeft deels zijn reputatie verloren: hij demonstreerde vroeger macht, en dan trok hij zich simpelweg terug.”

Volgens oud-kolonel en Belgisch militair expert Roger Housen zal een groot deel van de Wagner-strijders ingaan op het aanbod van Poetin om zich aan te sluiten bij het Russische leger. “Want hoewel er veel gesproken wordt over loyaliteit ten aanzien van Prigozjin, gaat het de meesten vooral om het geld.”