Belgian Cat Laure Resimont krijgt bij thuiskomst in Petegem een warm onthaal en heeft goed nieuws: “Contract bij Mechelen verlengd”

“We moesten haar vandaag wel in de bloemetjes zetten, want morgen vertrekt Laure met vakantie. Die gelegenheid mochten we dus niet aan ons laten voorbijgaan”, zegt een van de omstaanders. “Het was eventjes wachten, want Laure was eerder op de avond nog uitgenodigd als gaste in de sportstudio’s van de VRT voor opnames en het nieuws. We zijn dus fier dat ze toch direct is doorgekomen.”

Contractverlenging bij Kangoeroes Mechelen

“Ik zal er inderdaad niet bij zijn op de viering in Brussel met de bijhorende balkonscène”, zegt Laure met de gouden medaille rond de hals. “Na een zwaar basketjaar voor mijn eigen ploeg Kangoeroes Mechelen, waar ik mijn contract maandagnamiddag heb verlengd met één jaar, en het spelen voor de Belgian Cats, ga ik immers even uitblazen in Turkije. Het is misschien spijtig dat ik die unieke viering niet zal meemaken, maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Hoe dan ook het was een bijzondere belevenis en ik blijf dus volgend seizoen inderdaad de enige Cat die in de Belgische eerste klasse speelt.”