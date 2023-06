Margriet Hermans kritisch voor Radio2: “Ze laten de senioren in de steek”

Radio2 heeft er een moeilijk jaar opzitten. De populairste radiozender van het land voerde een aantal opvallende vernieuwingen door in januari, maar uit de recent bekendgemaakte luistercijfers blijkt dat die veranderingen niet in dank worden afgenomen door het publiek. Zangeres Margriet Hermans denkt een verklaring te hebben: “Ze zijn de 60-plussers aan het kwijtspelen.”

Sinds januari zit Radio2 in een nieuw jasje. De zender heeft een nieuw logo, een nieuw decor en er waren ook een aantal opvallende personeelswissels te melden. Zo kwam de belangrijke ochtendshow in handen te liggen van het duo Peter Van de Veire - Kim Van Oncen. Maar volgens Margriet Hermans is er bij die vernieuwingen te weinig rekening gehouden met de oudere generatie. “Niemand vraagt iets aan de senioren. De politiek moet wakker geschud worden, men laat 20 procent van de mensen links liggen”, zegt ze in Terzake op Canvas.

Het is nochtans juist die generatie die nog naar de radio luistert, maar daar wordt geen rekening mee gehouden, zegt Hermans. “Ze willen hen precies kwijtspelen. En daar zijn ze aardig in aan het lukken.” De nieuwe ochtendshow ‘Goeiemorgen morgen!’ bereikt volgens haar niet eens de senioren. “Tegen dat die mensen opstaan, is Peter Van de Veire al lang uitgeraasd.” Ze voegt eraan toe dat de commerciële doelstellingen van de VRT aan de basis liggen van het feit dat haar generatie over het hoofd wordt gezien.

Peter Van de Veire — © VRT - Stef Keynen

Luisterpubliek verbreden

De richtlijnen die de VRT moet volgen worden samengesteld door het Vlaams Parlement. Marius Meremans, die voor meerderheidspartij N-VA in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement zetelt, is het niet helemaal met Hermans eens. “VRT moet inzetten op digitalisering en het luisterpubliek van Radio2 verbreden. Ik begrijp dat er dan een andere stijl nodig is. Voor sommige mensen gaat het misschien allemaal wat snel, maar de vernieuwingen zijn ook nog maar een aantal maanden ver, dat went wel.”

Al vindt ook hij dat er af en toe wat vaker aan ouderen mag gedacht worden in de media: “Als je bijvoorbeeld senioren op televisie ziet, zijn die vaak hulpbehoevend. Dat beeld mag toch eens ernstig bijgestuurd worden.”