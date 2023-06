Poetin komt terug op Wagner-opstand in speech: “Organisatoren zullen voor het gerecht worden gebracht”

In zijn toespraak zei Poetin dat alle noodzakelijke beslissingen om de dreiging te neutraliseren vanaf het allereerste begin werden genomen. “De muiterij zou hoe dan ook zijn onderdrukt en de organisatoren beseften dat hun acties misdadig waren.”

“Elke vorm van chantage is gedoemd om te mislukken”, voegde de Russische president er krachtdadig aan toe. Volgens Poetin wilden het Westen en Kiev niets liever dan dat Russische soldaten elkaar vermoordden. Hij bedankte het Russische publiek voor de “steun, hun patriottisme en solidariteit” sinds de opstand van zaterdag. Ook Loekasjenko werd persoonlijk bedankt voor het vinden van een vreedzame oplossing.

Wat de Wagner-huurlingen betreft, was Poetin duidelijk. “De organisatoren van deze opstand niet anders kunnen dan begrijpen dat ze voor de rechter zullen worden gebracht, dit is criminele activiteit die erop gericht is het land te verzwakken”, zei hij. Al toonde hij ook begrip voor de huurlingen die volgens hem wel degelijk “patriotten” zijn, maar volgens hem werden “gebruikt” door de organisatoren.

Belofte nakomen

De naam van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin werd nooit expliciet genoemd. Er zijn nog veel vragen over de deal die hij met Poetin zou gesmeed hebben, maar de Russische president zei wel dat hij van plan was zijn “belofte” na te komen. Hij richtte zich rechtstreeks tot de huurlingen. “Vandaag hebben jullie de mogelijkheid om je militaire dienst in Rusland voort te zetten, door een contract te tekenen met het Ministerie van Defensie of andere wetshandhavingsinstanties, of terug te keren naar je naaste omgeving. Iedereen die naar Wit-Rusland wil, kan dat doen. Ik zal mijn belofte nakomen”, benadrukte de Russische leider.

En ook Oekraïne werd er bijgesleept in de korte tv-verklaring. Het land was”betrokken” bij de Wagner-opstand, zegt Poetin. Hij noemt het “een wraakactie voor hun mislukte tegenoffensief”.