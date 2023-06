Lommel SK speelt smaakmaker kwijt aan KV Mechelen ﻿

Belghali kwam in de zomer van 2019 over van de jeugdwerking van Zulte Waregem. Eerder speelde de Algerijnse belofte-international in de jeugdreeksen van Lierse, PSV en STVV. De inwoner van Ham was het voorbije seizoen goed voor zes doelpunten en drie assists in 18 wedstrijden. Daarna stond de rechtsachter aan de kant met een meniscusblessure.

Weijs: T1 FC Eindhoven Voormalig assistent-trainer Willem Weijs (36) gaat aan de slag als hoofdtrainer van de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven.