Bram Hamers van grill- en cocktailbar L’Or Noir in Houthalen bereidt een perfecte Pornstar Martini. “De populariteit is niet bij te houden. Het is echt een fenomeen”. — © Raymond Lemmens

Bree/Houthalen-Helchteren/Pelt

“Pornstar Martini verslaat Mojito als nummer één”: de sierlijke cocktail met wodka, vanille en passievrucht is ontzettend populair. “Het is echt een fenomeen”, zegt Bram van cocktailbar L’Or Noir in Houthalen. “Ik heb al glazen bij moeten kopen”, lacht Joni van Kaffee Kongee in Pelt.