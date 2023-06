Een ex-spits van Anderlecht, zoon van een Standard-legende en een recordhouder bij de A-ploeg: deze Portugezen houden de Jonge Duivels maar beter in de gaten

Pedro Neto (aanvaller, 23, Wolverhampton)

Pocketaanvaller die al op zijn negentiende voor bijna 18 miljoen euro werd weggeplukt door Wolverhampton bij Lazio. Kwam afgelopen seizoen in de Premier League niet verder dan één goal in 21 wedstrijden, maar met een geschatte marktwaarde van 28 miljoen euro is hij wel nog steeds de duurste speler in de selectie van Rui Jorge. Neto lag met een assist tegen Nederland ook aan de basis van de enige Portugese goal op dit EK. Werd ook al meermaals opgeroepen A-ploeg, werd in november 2020 zelfs de eerste speler geboren na de eeuwwisseling die zijn debuut maakte voor de Portugese nationale ploeg.

Pedro Neto. — © EPA-EFE

Fabio Silva (aanvaller, 20, PSV)

Een oude bekende. Fabio Silva speelde afgelopen seizoen immers vijf maanden voor Anderlecht. Met elf goals bleef hij zelfs lange tijd de topschutter van paars-wit. Na de winterstop leende Wolverhampton hem echter uit aan PSV, waar hij nog goed zou blijken voor vijf goals en twee assists in negentien wedstrijden. Waar de toekomst van Silva, voor wie Wolverhampton in 2020 liefst 40 miljoen euro betaalde, straks ligt, zal later deze zomer blijken. Onder meer Ajax toonde al interesse. Silva kan het goed vinden met Francisco Conceição, onder wiens vader hij nog speelde bij Porto.

Fabio Silva. — © EPA-EFE

Francisco Conceição (aanvaller, 20, Ajax)

De zoon van ex-Standard-middenvelder Sergio Conceição is net als zijn vader een aanvallend ingestelde speler. Junior verliet Porto afgelopen zomer voor Ajax, dat 5 miljoen euro voor hem neertelde. In Amsterdam moest hij het dit seizoen vooral met invalbeurten doen, al was hij daarin wel goed voor zes goals en drie assists. Ook op dit EK is hij ook geen onbetwiste basisspeler. Tegen Georgië maakte hij wel indruk met zijn invalbeurt.