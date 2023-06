België dient voorlopig geen Energie- en Klimaatplan in

De Europese lidstaten moeten tegen het einde van deze maand een geactualiseerde versie indienen van hun energie- en klimaatplannen voor de periode van 2021 tot 2030 over de manier waarop ze de CO2-uitstoot willen terugdringen. Europa mikt op een daling met 55 procent van de uitstoot. Voor België komt dat neer op een daling met 47 procent.

Het ziet er echter naar uit dat België die doelstelling niet zal halen. Het is al langer geweten dat Vlaanderen niet verder wil gaan dan een daling met 40 procent. Tijdens een overleg tussen de verschillende bevoegde ministers maandagnamiddag heeft minister Demir dat standpunt ook bevestigd.

Daarom kondigde Brussels minister Maron, die de vergadering voorzat, aan dat hij het voorstel voorlopig niet zal indienen, tenzij Vlaanderen zijn ambitie bijschroeft - de kans daarop is zowat onbestaande - of zich financieel borg stelt. Bij dat laatste spelen wellicht de financiële gevolgen mee voor het niet halen van de doelstelling. Intussen wil Maron werkgroepen aan de slag zetten.

Op het kabinet Demir valt echter te horen dat het nog maar om een ontwerp gaat, waarop dan per land aanbevelingen volgen en waarna pas in juni volgend jaar een definitief plan moet volgen. Haar voorstel hield in die tekst al in te dienen, met een verantwoording dat er nog intern overleg moet plaatsvinden over de kloof, maar die piste werd afgewezen.