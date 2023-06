“De feiten waren extreem, maar zijn reactie was dat ook”: juwelier (55) die overvaller doodschoot toch schuldig verklaard

Juwelier Filip Moens en zijn zus in de Gentse rechtbank tijdens de behandeling van de zaak begin juni. Samen met hun vader waren ze in 2018 slachtoffer van de overval — © fvv

Gent

Geen onweerstaanbare dwang of wettige zelfverdediging. Juwelier Filip Moens (55) uit Oostakker, die een vluchtende overvaller doodschoot, kon een andere keuze gemaakt hebben. Zo oordeelde de rechtbank maandag vijf jaar na de feiten. “De overval was afgelopen en de dreiging was ondertussen gepasseerd. Moens had toen naar de politie moeten bellen”, duidt de persrechter het vonnis.