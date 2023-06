Belgen Zizou Bergs en Kimmer Coppejans treffen elkaar in tweede voorronde Wimbledon: “Natuurlijk wordt het speciaal”

“Natuurlijk wordt het speciaal”, reageerde de 29-jarige Coppejans. “Het is nooit makkelijk om tegenover een landgenoot te staan. Bovendien kunnen we het heel goed met elkaar vinden. Op gras zal Zizou de duidelijke favoriet zijn. Het is niet mijn favoriete ondergrond, maar ik denk wel dat ik het goed kan doen. Ik voel me goed en ik kan ontspannen de baan op. Het belangrijkste is om goed terug te slaan en agressief te zijn wanneer de kans zich voordoet. Ik ga het in ieder geval proberen.”

Ook voor de 24-jarige Bergs wordt het een bijzonder duel. “Het is geen geheim dat Kimmer mijn jeugdidool was. Toen hij nummer 1 was bij de junioren, trainden we op dezelfde academie in Maaseik. We hebben al een paar keer tegen elkaar gespeeld en dat is altijd leuk. Het is echt een toffe jongen. Het wordt dus een heel speciale en vriendschappelijke wedstrijd.”

Coppejans won in de eerste van drie voorrondes op het Londense gras na een driesetter van de Kazach Timofey Skatov (ATP 138): 6-7 (3/7), 6-4 en 7-6 (13/11). Bergs wipte de Amerikaan Brandon Holt (ATP 200) in 6-2 en 6-3.