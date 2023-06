“Heel wat clubs moeten vandaag al ledenstops inlassen of werken met wachtlijsten”, zegt Benjamin Bogaert van Basketbal Vlaanderen. — © BELGA

De impact van de historische EK-overwinning zal pas later blijken, maar al jaren speelt het ‘Emma-effect’ in ons basketbal. "We hebben nu al niet genoeg coaches en zalen voor alle meisjes die willen basketten.”