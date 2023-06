Tongeren

De stad is bevlagd en versierd. De toren van de basiliek blinkt als nieuw. Tongeren telt af. De Kroningsfeesten zijn vlakbij. Maar de Kroning is meer dan vier processies. Zo ligt zeker ook het Avondspel bij vele Tongenaren na aan het hart. De Tongerse Els Gielen doet de regie: “We brengen de processie in een luxeversie.”