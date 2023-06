Niet iedereen is fan van cashless betalen op festivals: “Weinig transparantie bij de organisaties”

Wie tegen het einde van Rock Werchter nog niet al het budget heeft opgesoupeerd aan drank en eten, kan het resterende bedrag terugkrijgen. Of toch tegen een administratieve kost van 3,5 euro. Maar mag dat wel, iemand laten betalen om de eigen centjes terug te krijgen? Op sociale media is het voer voor discussie. Reden voor de Economische Inspectie om een onderzoek op te starten. Test Aankoop zou het liever anders zien, want bezoekers nog meer “geld aftroggelen” is een jammere zaak.