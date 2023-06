Wij spraken meisjes die door het succes van The Belgian Cats dromen van van basketbal. “De jongens in mijn ploeg zijn niet beter dan de meisjes.” — © RR /Stefaan Beel

Afgelopen week keken in heel wat Vlaamse huiskamers kleine meisjes met grote ogen naar The Belgian Cats. Wij spraken meisjes die door het succes van onze Belgische vrouwenploeg dromen van basketbal. ““Telkens stonden we als twee zotten voor de tv te springen.”