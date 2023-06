Batopin voorziet in Opglabbeek-centrum een derde geldautomaat. Vandaag zijn er twee beschikbaar. Zo was er tijdens het kermisweekend onvoldoende cash geld beschikbaar. — © roger dreesen

Oudsbergen

Tijdens het drukke kermisweekend kon de Opglabbeeknaar geen cash afhalen en dat zorgde voor frustraties. Dat was ook burgemeester Marco Goossens niet ontgaan. In overleg met Batopin komt er na de zomer in Opglabbeek-centrum een derde geldautomaat bij.