VRT geeft twee nieuwe gezichten contract van meer dan 300.000 euro, ondanks besparingen

In 2022 gaf de VRT twee nieuwe gezichten een exclusiviteitscontract boven de 300.000 euro, blijkt uit hun nieuwe jaarverslag. Daarmee komt de teller op acht, net in tijden van onrust en besparingen.

In 2021 waren er nog zes exclusiviteitscontracten van meer dan 300.000 euro bruto, naar verluidt voor onder anderen Tom Waes en Niels Destadsbader. Vorig jaar kwamen er daar twee bij, zo blijkt uit het jaarverslag dat CEO Frederik Delaplace donderdag zal voorstellen in het Vlaams Parlement. Namen worden daarin niet genoemd, al wordt voor een daarvan gekeken in de richting van Siska Schoeters, die intussen de leading lady is van de openbare omroep én haar stem liet horen in het debat rond de lonen.

Voorts zijn er elf overeenkomsten met “een totaalwaarde die lag tussen 100.000 euro en 300.000 euro op jaarbasis”. Contracten van minder dan 100.000 euro zijn er niet meer, waardoor het totale aantal wel op negentien blijft liggen. “De kwaliteit die ze halen ligt hoog en hun bijdrage betekent een extra inhoudelijke meerwaarde voor producties”, staat te lezen.

Wrang

“Er nog iets bij doen, net tijdens zware besparingen en een afbouwscenario? Dat is toch wel wrang voor de andere medewerkers”, zegt Katia Segers (Vooruit), lid van de commissie Media in het Vlaams Parlement. Oorspronkelijk waren 116 ontslagen aangekondigd, het werden er uiteindelijk 68. De productie van Thuis werd uitbesteed aan Eyeworks en in de periode 2020-2025 moet de openbare omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken.