Persoon dodelijk geëlektrocuteerd op metrosporen in Brussel

In Brussel is maandagnamiddag een persoon overleden nadat hij geëlektrocuteerd werd op de metrosporen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de MIVB.

Een metrobestuurder zag de persoon op de sporen lopen tussen de haltes Madou en Kruidtuin, en verwittigde de dispatching, maar nog voor er hulp ter plaatse kon komen of de stroom kon onderbroken worden, werd de persoon geëlektrocuteerd. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht en is ter plaatse afgestapt.

Door het incident is het metroverkeer op lijnen 2 en 6 onderbroken tussen de haltes Elizabeth en Hallepoort.