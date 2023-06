Kim Clijsters, Justine Henin en andere tennissters blijven domineren, maar waar staat Emma Meesseman op onze sportieve rich list?

De internationale basketbalbond FIBA voorziet niet in een premie voor een Europese titel. De Belgische federatie keert per speelster wel een kampioenenpremie van 5.000 euro uit. Zelfs naar basketbalnormen is dat geen vetpot. Frankrijk, dat in de halve finale sneuvelde tegen de Cats, had 30.000 euro per kop klaarliggen voor een tricolore triomf.

Oorlog

Zoals in andere ploegsporten zijn het niet de landenteams, maar vooral de clubs die de bankrekening van de spelers (m/v) spijzen. Een topper van het formaat Meesseman, die bij de beste tien à vijftien van de wereld hoort, verdient in de WNBA per seizoen zo’n 180.000 euro. Meesseman en co combineren hun zomerse campagne in de States meestal met een seizoen bij Europese topclubs, waar de lonen drie tot vier keer hoger liggen dan in de WNBA. De nationale en internationale competities op het Oude Continent nemen acht maanden in beslag, terwijl de Amerikaanse bedrijvigheid zich beperkt tot lente en zomer. Bovendien verhindert de salary cap in de WNBA al te excessieve lonen. Tot vorig jaar lagen de vetste contracten bij Russische clubs, waardoor Meesseman en veel andere WNBA-vedetten naar dat land trokken. Omdat Rusland door de oorlog met Oekraïne als bestbetalende bestemming is weggevallen, kiezen toppers als Meesseman tegenwoordig vooral voor Turkse clubs. Iets minder diepe zakken, daar aan de Bosporus, maar als plan B toch aardig.

© BELGA

In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s uit de NBA horen WNBA-sterren allerminst tot de financiële elite. Hun gemiddelde jaarloon ligt zo’n honderd (!) keer lager. In de jaarlijkse lijst met sportieve grootverdieners van het Amerikaanse magazine Forbes stond vorig jaar met Candace Parker slechts één gezant van het basketbal bij de eerste 25. In 2022 streek zij zo’n 6,5 miljoen euro op, wat haar op een elfde plaats bracht. En Parker geraakte alleen maar zo hoog omdat de 37-jarige Amerikaanse als tv-analiste een aardige duit opstrijkt: 6,4 miljoen euro. In de WNBA blijft haar salaris beperkt tot zo’n 180.000 euro.

Kim Clijsters/Justine Henin

Die rich list bij de vrouwen wordt vrijwel uitsluitend bevolkt door tennissters. Bij de eerste zeven stonden zes atletes uit de sport van racket, volley en dropshot, waarbij Naomi Osaka met 46 miljoen euro onbedreigd bovenaan stond. Een gelijkaardige dominantie doet zich ook voor in België, waar Kim Clijsters (21 miljoen euro prijzengeld) en Justine Henin (18 miljoen euro prijzengeld) over een hele loopbaan bekeken de toptwee uitmaken. Achter dat wonderduo komt nog een reeks tennissters, zoals Elise Mertens, Kirsten Flipkens of Dominique Monami.

Het hangt af van veel factoren, maar anno 2023 zou Ann Wauters wel eens de enige Belgische atlete zonder tennisracket kunnen zijn die zich – behoudens financiële gekkigheid - na haar loopbaan niet al te veel geldzorgen moest maken. En zonder onverwachte ontwikkelingen zal ook Meesseman zich bij dit selecte gezelschap kunnen scharen.