Britse die beschuldigd wordt van zevenvoudige babymoord laat van zich horen via advocaat

De advocaat van een Britse verpleegster die ervan wordt beschuldigd zeven baby’s te hebben gedood in 2015 en 2016, hekelt maandag dat zijn cliënte slachtoffer is van een ‘vermoeden aan schuld’. “Ongeacht wat ze zegt, alles zal gebruikt worden om aan te tonen dat ze schuldig is”, klinkt het.

De 33-jarige Lucy Letby moet zich in oktober in Manchester verantwoorden voor de doodslag op zeven baby’s in 2015 en 2016, op de dienst neonatalogie in het Countess of Chesterziekenhuis. Volgens de aanklacht zou ze de kinderen hebben ingespoten met lucht of insuline, met de dood tot gevolg.

Volgens haar advocaat is ze slachtoffer van een vermoeden van schuld. “Wat Lucy Letby ook zegt of niet zegt, het wordt gebruikt om een ​​steeds veranderende en evoluerende theorie van schuld te bevestigen. Alles wordt behandeld als bewijs van schuld”, zei Ben Myers, haar advocaat, maandag tijdens zijn pleidooi. Hij vroeg de rechters om opnieuw uit te gaan van het vermoeden van onschuld en zichzelf te beschermen tegen het natuurlijke verlangen haar te beschuldigen en wraak te nemen”.

Twee drielingen

Letby blijft haar onschuld in deze zaak staande houden. Ze ontkent de kinderen te hebben gedood of kwaad te hebben gedaan. Ze zegt ook niet de manipulatieve vrouw te zijn die in de akte van beschuldiging beschreven wordt.

22 aanklachten tegen de voormalige verpleegster werden uiteindelijk weerhouden, waaronder zeven voor doodslag en vijftien voor poging tot doodslag op tien andere pasgeboren kindjes. Volgens de akte van beschuldiging probeerde ze enkele kinderen meermaals te doden.

Het jongste slachtoffer was een dag oud en stelde het goed. Maar nauweljks 90 minuten nadat Letby aan haar shift was begonnen, overleed het kindje. Volgens experten was een opzettelijke inspuiting met lucht of een andere substantie in de aders de doodsoorzaak.

De voormalige verpleegster wordt er ook van beschuldigd twee drielingen te hebben gedood en documenten te hebben vervalst om haar rol bij hun overlijden te verbergen.