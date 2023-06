“Wout van Aert was rustig aan het plassen en ik hing al tussen mijn kader”, onze analist Niels Verdijck reed het BK

“Na de eerste passage op de Kemmelberg moest ik er al af”, stak Verdijck van wal. “Het was enorm zwaar. Bergop had ik het echt moeilijk, vooral als er werd doorgetrokken. Het werd plots heel duidelijk dat de profs vijf niveaus hoger fietsen. Wout van Aert was rustig aan het plassen, terwijl ik al tussen mijn kader hing. Dat was confronterend.” Onze analist - Verdijck was in het voorjaar te gast in ons Café Koers en zal onder andere ook komende zondag als analist fungeren bij de Tour - kon er de dag nadien wel om lachen, maar vlak na afloop was het toch vooral ontgoocheling troef. “Ik had wel verwacht dat het ging tegenvallen, maar het komt toch binnen”, klonk het. De 29-jarige renner had één troost: ook Thomas De Gendt moest samen met hem de rol lossen. Hij vertoefde onverwacht dus in goed gezelschap. Of we Verdijck of De Gendt bedoelen, laten we aan u over.

Consensus in het peloton tijdens het BK: de verstikkende hitte was een dooddoener. Maar voor Verdijck bleek de hitte geen obstakel, al wist hij zelf heel goed hoe dat precies kwam. “Ik had zelf niet zoveel last van de warmte, maar ik kan mij wel inbeelden hoe het in volle finale moet geweest zijn. Het zou te gemakkelijk zijn om het daarop te steken dat het niet goed ging”, gaf Verdijck eerlijk toe. Maar als we hem mogen geloven, kruipt een werkdag voorafgaand aan een belangrijke koers wel in de benen. “De dag voor een BK werken, is verre van optimaal. Daardoor heb ik mij allesbehalve perfect kunnen voorbereiden op wat een loodzware koers zou worden.”

Wat was het plan vooraf?

In de beginfase van de koers dacht Verdijck, die één ploegmaat in koers had, nochtans aan aanvallen. “We dachten wel aan een offensief”, zei onze voorjaarsanalist, “maar omdat het tempo meteen zo hoog lag, vooral op de Kemmelberg, hebben we dat plan al snel over boord gegooid.” Verdijck rijdt de komende weken nog een kermiskoers in Nederland en trekt daarna naar Roemenië. Hopelijk met betere benen en niet meer tegen kleppers zoals Van Aert.