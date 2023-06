Waterniveau opnieuw normaal in Cherson na vernietiging dam

Drie weken nadat de stuwdam Nova Kachovka in het zuiden van Oekraïne verwoest werd, is het waterniveau in de regio Cherson opnieuw normaal. Dat meldt het Oekraïense crisismanagementteam op Telegram.

De dam, die zich bevindt in een gebied onder Russische controle in de Oekraïense regio Cherson, werd op 6 juni verwoest. Daardoor kwamen talloze gebieden onder water te staan.

In de buurt van de regionale hoofdstad van Cherson stond het water in de rivier Dnjepr (Dnipro in het Oekraïens) op 33 centimeter, wat overeenkomt met het niveau van voor de vernietiging van de brug. Tegelijkertijd is volgens Oekraïense reddingswerkers het Kakhovka-stuwmeer opgedroogd. Daardoor is de Dnjepr - de op twee na langste rivier van Europa - op sommige plaatsen stroomafwaarts van de verwoeste dam nog slechts een beek.

Ukrhydroenergo, het Oekraïense bedrijf dat de waterkrachtcentrales beheert, kondigde aan dat wanneer de regio volledig bevrijd is er snel tijdelijke damconstructies zullen worden opgezet. Verschillende regio’s in het land zullen zo van water worden voorzien.

De Dnjepr staat bijna helemaal droog. — © REUTERS

De gelijknamige hoofdstad van de regio wordt al weken bestookt door Russische aanvallen. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan de dam te hebben opgeblazen, maar Moskou ontkent dat in alle toonaarden.

Aan de noordelijke kant van de Dnjepr, die door Oekraïne gecontroleerd wordt, gaan de ruimingsoperaties voort. Experten hebben in een gebied van in totaal meer dan zes vierkante kilometer naar mijnen gezocht. Ook de gasleidingen worden gecontroleerd, waterleidingen worden gedesinfecteerd en het water wordt weggepompt in gebouwen in de getroffen gebieden, meldt het lokale bestuur.