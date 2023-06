Maaseik/Borgloon

In Brussel is de eerste Belgische wijngids van Gault&Millau voorgesteld die de beste wijnen van ons land bundelt. Van de tien provincies is Limburg met 22 (van de 82) beoordeelde domeinen en 12 (van de 42) onderscheidingen de absolute primus. “Limburg is een pionier in de Belgische wijnwereld”, zegt Marc Declerck, CEO van Gault&Millau.