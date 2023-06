IN BEELD. Marc Grosjean en SK Deinze zijn aan de voorbereiding begonnen: “Ik hoop nog zeker één of twee versterkingen binnen te halen”

De focus lag maandag vooral op het afleggen van fysieke en medische testen, waarna er een gezapige trainingssessie werd afgewerkt. Het was de eerste kennismaking met de twee nieuwkomers Sven Braken en Laurent Lemoine. Eerstgenoemde is een 30-jarige diepe spits die overkomt van het Nederlandse VVV-Venlo. Lemoine is een 25-jarige centrale verdediger die vorig seizoen bij reeksgenoot Lommel SK aan het werk was. Marc Grosjean hoopt de spelersgroep in de komende dagen en/of weken nog te versterken. “Veel nieuwe jongens hoef je niet meer te verwachten”, zegt de coach van SK Deinze. “We zijn onder meer afhankelijk van de situatie van Liam Fraser. Onze Canadese middenvelder zit momenteel in zijn vaderland en heeft nog een contract bij SK Deinze. Het is mogelijk dat hij op een transfer aanstuurt, waarna wij met hem rond de tafel zullen zitten. Ik hoop nog minstens één grote naam aan te trekken. Dit moet een offensieve versterking zijn die op meerdere posities kan worden uitgespeeld. Bij een vertrek van Fraser hebben we nood aan minstens twee nieuwe jongens.”

Na de fysieke en medische testen volgde nog een gezapige trainingssessie. — © photo Marc Van Hecke

“We mikken op een plaats in de top zes en deelname aan de Promotion play-offs. Met minder mogen we niet tevreden zijn” Marc Grosjean, coach SK Deinze

“Braken moet in de frontlinie de concurrentie aangaan met Lennart Mertens. Het is geen overbodige luxe om twee diepe spitsen in de spelersgroep te hebben. We hebben tactische systemen waarin we beide aanvallers samen kunnen opstellen. Lemoine is een verdediger die niet enkel in het hart van de defensie maar ook op andere posities kan worden ingezet. Hij heeft een over-mijn-lijkmentaliteit, wat een extra troef is als we onze doelstelling willen realiseren.”

Stage in Nederland

SK Deinze trekt op 10 juli voor een tiendaagse stage naar het Nederlandse Delden. De Tigers spelen er op 15 juli een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Groningen, dat in het voorbije seizoen uit de Eredivisie is gedegradeerd. Op 19 juli oefent SK Deinze tegen FC Emmen, dat afgelopen seizoen als promovendus opnieuw uit de Eredivisie degradeerde. De eerste oefengalop op Belgische bodem is de wedstrijd op 22 juli tegen Winkel Sport, dat in eerste nationale uitkomt. Deze partij wordt in Moeskroen afgewerkt. Er volgen nadien nog oefenmatchen tegen FC Valenciennes (26 juli), Sparta Petegem (29 juli), FC Dordrecht (2 augustus) en FC Knokke (5 augustus). SK Deinze vat de competitie aan op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd bij promovendus Patro Eisden. Op zaterdag 19 augustus staat de eerste competitiewedstrijd op eigen bodem gepland tegen degradant KV Oostende.

Laurent Lemoine kwam over van reeksgenoot Lommel SK. “Een verdediger die niet enkel in het hart van de defensie maar ook op andere posities kan worden ingezet. Hij heeft een over-mijn-lijkmentaliteit”, aldus coach Marc Grosjean. — © photo Marc Van Hecke

“Patro Eisden heeft zich versterkt en zal er alles aan doen om zijn debuut in de Challenger Pro League niet te missen. KV Oostende is momenteel een vraagteken, maar wij moeten ons op onze eigen prestaties focussen. We mikken op een plaats in de top zes en deelname aan de Promotion play-offs. Met minder mogen we niet tevreden zijn. Een plaats in de top zes geeft uitzicht op één van de drie promotietickets voor 1A. Het is afwachten hoe sterk de concurrentie is, maar het ontbreekt ons niet aan ambitie. We hopen in tegenstelling tot vorig seizoen onze start niet te missen”, besluit Grosjean.

