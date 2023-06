Nog geen trainer, maar wel al vijf nieuwe spelers: scouting Union draait weer op volle toeren

Mathias Rasmussen - Centrale middenvelder met statistieken

De 25-jarige Noor wordt eerstdaags officieel aangekondigd. Hij legde maandag met succes zijn medische tests af en verlaat zijn club Brann voor Union. Volgens Noorse media loopt de transfersom op tot meer dan een miljoen euro. De middenvelder tekent een contract voor vier seizoenen en komt normaal gezien topfit aan in België. De Noorse competitie is immers nog volop bezig en Brann staat er momenteel derde. Vorig seizoen kon Rasmussen bij Brann trouwens straffe statistieken voorleggen voor een centrale middenvelder. Hij scoorde maar liefst zeventien keer en gaf negen assists in het seizoen 2021-2022.

Charles Vanhoutte - Onvermoeibare loper

De 24-jarige Belg stond op de radar van verschillende clubs, zo lagen bijvoorbeeld ook AA Gent en Westerlo op vinkenslag voor de defensieve middenvelder. Niet verwonderlijk want kapitein Vanhoutte kende een sterk seizoen bij Cercle Brugge en was een belangrijke pion in het hoge pressingsvoetbal van trainer Muslic. Vanhoutte is onvermoeibaar , hij legt en veel kilometers af én gaat voor veel versnellingen per wedstrijd. Uiteindelijk koos Vanhoutte voor Union -dat zo’n 1 miljoen euro neertelde- omdat hij voelde dat de Brusselaars hem er echt bij wilden. Hij kijkt er bovendien naar uit om voor een kolkend Dudenpark te voetballen.

Charles Vanhoutte — © Isosport

Henok Teklab - Typische Union-transfer

Een typische Union-transfer. Net als Deniz Undav, die dezelfde makelaar heeft, komt ook Teklab over van de Duitse lagere klassen. Hij tekent transfervrij tot 2027. De 24-jarige Teklab kwam afgelopen seizoen met zijn ploeg Münster uit in de Regionalliga West, de vierde klasse in Duitsland. Hij dwong mee de promotie af naar derde klasse en was als winger goed voor acht goals en twaalf assists. Teklab kan zowel als linksbuiten als als rechtsbuiten uit de voeten. Ook de positie van wingback is hem niet vreemd.

Fedde Leysen - Groot Belgisch talent

De 19-jarige Fedde Leysen had de clubs voor het uitkiezen deze mercato. Naar verluidt hengelden meer dan dertig clubs naar zijn diensten. De linksvoetige centrale verdediger staat dan ook te boek als een groot talent. Bij Jong PSV maakte hij indruk onder de vleugels van Ruud van Nistelrooij in de Nederlandse tweede klasse. Hij zat op het einde van het seizoen ook een aantal keer in de selectie van de A-ploeg van PSV, maar debuteren lukte niet. Leysen is Belgisch jeugdinternational en is het gewend om centraal in een viermansdefensie te spelen, al kan hij ook als linksback uit de voeten. Hij is groot en heeft een goede passing. Leysen tekent transfervrij tot 2026, met een optie op een vierde seizoen bij Union.

Fedde Leysen.

Elton Kabangu - Uit coma opgestaan

De 25-jarige Elton Kabangu lag in de zomer van 2020 even in coma door het coronavirus, maar de aanvaller is intussen weer op toerental. Al had hij wel wat tijd nodig om opnieuw de oude te worden. Hij moest zelfs opnieuw leren wandelen. Pas sinds eind december is hij opnieuw fit genoeg om 90 minuten aan te kunnen. Op een half seizoen scoorde hij daarna meteen dertien keer en gaf hij zes assists. Hij werd zo nog topscorer van Willem II. Kabangu speelde bij Willem II de tweede helft van het seizoen in een tweespitsensysteem, iets wat hij mogelijk bij Union ook terugvindt. Hij was de eerste zomertransfer van Union en tekende tot 2026.