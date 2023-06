Wie volgt Antwerp op als bekerwinnaar? Dit is de loting van de Beker van België 2023-2024

De week nadien, in het weekend van 5 en 6 augustus, wordt de tweede bekerronde afgewerkt. Pas in de derde ronde (12-13/8) sluiten de clubs uit de tweede afdeling VV/ACFF aan, vanaf speeldag vier (19-20/8) de clubs uit eerste nationale. In de vijfde ronde (26-27/8) nemen de 40 overgebleven clubs het tegen elkaar op. In de zesde ronde, in het weekend van 10 september, maken de eerste profclubs hun intrede, namelijk de clubs uit 1B. De overige Jupiler Pro League-clubs komen in de volgende ronde in actie.

Ontdek hier de volledige loting.