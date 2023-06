Wie wurgde Neske? Nieuwe podcast onderzoekt 50 jaar oude ‘BH-moord’

De succesvolle HBVL-podcastreeks ‘Van Moord tot verdict’ is met ‘Wie Wurgde Neske’ al aan haar 16de episode toe. Het is een zesdelige special geworden die u vanaf vandaag integraal en helemaal exclusief kan beluisteren via de HBVL-nieuwsapp of op hbvl.be. Het is geen ‘traditionele’ episode, want de gruwelmoord op de sympathieke kruidenierster, op 20 oktober 1970, is nooit opgelost. Samen met Neskes kleindochter Nicole en de laatste ooggetuigen uit die tijd, gaan we op onderzoek. Niet met de pretentie om deze zaak op te lossen, laat staan om een dader aan te wijzen. Maar wél om uit te zoeken of het moorddossier dat sinds enkele jaren zoek is, nog bestaat én waar het dan is. En vooral om – ook al waren het maar énkele – antwoorden te geven op de prangende vragen waarmee de nabestaanden van Neske nu al meer dan 50 jaar worstelen.

Mysterie

Het verhaal begint in de vroege ochtend van woensdag 21 oktober 1970, wanneer in de slaapkamer boven de winkel van Neske – in de Luikersteenweg 8, waar nu CC De Velinx staat – het lichaam wordt ontdekt van de 61-jarige kruidenierster. Neske ligt levenloos op de grond, wellicht gewurgd, waarna de dader één poot van het loodzware eikenhouten bed op haar hals had geplaatst. De moord is van een ongeziene brutaliteit, en het nieuws gaat als een schokgolf doorheen Tongeren. Want Neske, een sociaal geëngageerde vrouw die klaarstond voor iedereen die het wat minder breed had, was zeer graag gezien. Ze was een onbesproken figuur, en had geen vijanden. Neske had wel wat geld, maar daar leek het de dader óf daders niet meteen om te doen zijn geweest... En dus staat de politie voor een raadsel: wie wilde Neske dood, en waarom? Het is een mysterie dat bijna 53 jaar na dato nog steeds voor beroering zorgt in Tongeren en omstreken.

Vinden wij het dossier?

Tijdens ons onderzoek proberen we te reconstrueren wat er gebeurd zou kunnen zijn op die kleine slaapkamer, daar in de Luikersteenweg. En we speculeren over de mogelijke motieven achter die vreselijke misdaad. Tijdens onze queeste ontdekken we meerdere merkwaardigheden die een ander licht zouden kunnen werpen op de zogenaamde BH-moord, terwijl andere aspecten het mysterie alleen nog maar groter maken. Er is één constante in het hele verhaal: onze bevindingen verifiëren aan de hand van de vaststellingen die de speurders destijds deden, is voorlopig niet mogelijk. Want het moorddossier, dat een grote symbolische waarde heeft voor de familie, is dus van de aardbodem verdwenen. Vinden wíj het terug? Dat kan u vanaf nu ontdekken in ‘Wie Wurgde Neske?’.

