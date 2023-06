Wagner-leider Prigozhin laat van zich horen: “We wilden de regering niet omverwerpen”

In een audiobericht van 11 minuten stelt hij dat de muiterij bedoeld was om het verloop van de oorlog aan te klagen en de ‘vernietiging’ van zijn huurlingenleger te voorkomen. “We marcheerden niet om de regering in Moskou omver te werpen.”

Prihozhin herhaalde dat Wagner dreigde ontbonden te worden per 1 juli. Tegen dan had iedere huurling een contract moeten tekenen bij het reguliere Russische leger. De opstand van zaterdag heeft dat volgens hem voorkomen.

Volgens Prigozhin etaleerde de kortstondige veldtocht hoe het Russische offensief richting Kiev had moeten verlopen. “We hebben een masterclass gegeven van hoe 24 februari 2022 er had moeten uitzien.” De Wagner-troepen hielden halt om bloedvergieten van Russische soldaten te voorkomen. Hij betuigde spijt voor het neergehaalde Russische vliegtuig, maar stelde dat zijn troepen werden bestookt door raketten en helikopters.

Nog volgens Prigozhin legde de opstand ‘ernstige veiligheidsproblemen’ bloot in Rusland. Zijn militie kon honderden kilometers vrijwel ongehinderd optrekken richting de hoofdstad. (agg)