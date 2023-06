Nieuw boek onthult: Jumbo-Visma sluit niet uit ooit voor Tourwinst te gaan met Wout van Aert

Moet Wout van Aert op een dag een gooi doen naar eindwinst in de Tour? Alvast Merijn Zeeman, de sportieve baas van Jumo-Visma, wil het idee wel eens een kans geven. Dat staat te lezen in het pas verschenen boek ‘Het Plan’, waarvoor auteur Nando Boers drie jaar in het spoor van Jumbo-Visma mocht meelopen. Al deelt niet iedereen binnen de ploeg de mening van Zeeman. Van Aerts trainer Marc Lamberts noemt het idee ‘verdomd gevaarlijk’.