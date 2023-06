VOORBESCHOUWING GELE TRUI TOUR DE FRANCE 2023. Nieuw duel tussen Vingegaard en Pogacar lijkt onvermijdelijk, strijd om derde plaats ligt open

Als de logica gerespecteerd wordt, komen er eigenlijk maar twee renners in aanmerking voor het geel in Parijs: Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Als beide renners op topniveau presteren, krijgen we een strijd voor de eindzege om van te smullen. Voor de derde plaats in het algemeen klassement zijn er dan weer heel wat gegadigden. Een overzicht van de kanshebbers voor de eindzege.

We hadden bovenaan in dit lijstje natuurlijk evengoed Tadej Pogacar kunnen zetten, maar door diens verstoorde voorbereiding door een polsbreuk en het indrukwekkende vertoon van Jonas Vingegaard (26) in de laatste maanden, schatten we de Deen dit jaar net dat tikkeltje hoger in dan zijn Sloveense rivaal. En we mogen uiteraard ook de Tour van vorig jaar niet vergeten, waar Vingegaard gewoonweg de betere was van Pogacar. Akkoord, Pogacar had een mindere ploeg en op de Col du Granon had hij wellicht te maken met een hongerklop, maar op Hautacam en in de afsluitende tijdrit nam Vingegaard twee keer de maat van de tweevoudige Tourwinnaar in een man-tegen-mangevecht. Vingegaard lijkt ook dit jaar perfect naar zijn grote doel toegewerkt te hebben, zo getuige de manier waarop hij in de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné speelde met de concurrentie.

Vingegaard speelde in de Dauphiné met de concurrentie. — © PRESSE SPORTS

Al lijkt Tadej Pogacar (24) dit jaar nóg beter dan de voorbije jaren. De manier waarop de Sloveen in het voorjaar huishield, deed termen als Merckxiaans opeens niet meer overdreven klinken. Wie Mathieu van der Poel en Wout van Aert kan verslaan op hun terrein mag zich met recht en rede de beste wielrenner op deze planeet noemen. In Parijs-Nice, de enige wedstrijd tot dusver waar zowel Pogacar als Vingegaard aan de start stonden, maakte de Sloveen korte metten met de uittredende Tourwinnaar.

Tot zover het goede nieuws voor Pogacar, want een polsbreuk - opgelopen bij een val in Luik-Bastenaken-Luik - gooide roet in het eten. De vraag is in welke mate Pogacars voorbereiding op de Tour verstoord werd door zijn revalidatie. Pas op 27 mei, iets meer dan een maand voor de Tourstart in Bilbao, mocht de Sloveen terug op de weg trainen. Voordien was hij veroordeeld door trainingen op de rollen en loopwerk. Krijgen we een Pogacar in topvorm aan de start? Als het antwoord ja is, krijgen we een duel voor het geel om van te smullen.

© EPA-EFE

De rest rijdt in principe voor de derde plaats en the best of the rest zou wel eens Jai Hindley (27) kunnen zijn. Hij weet als Giro-winnaar hoe je een grote ronde aanpakt en lijkt net op tijd in de juiste vorm te zitten. In het voorjaar kregen we in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië de beste Hindley niet te zien, maar dat hoeft ook niet als het enige dat telt de Tour is. Zijn vierde plaats in de Dauphiné stelde de Australische burger gerust. Daar Down Under hadden ze nog een reden om te juichen, want Ben O’Connor (27) deed nog een plaatsje beter in de generale repetitie voor de Tour. De ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen werd in 2021 al eens vierde in de Tour en lijkt de benen van weleer te hebben teruggevonden. Tegen Vingegaard kon hij in de Dauphiné logischerwijze niet optornen, maar met constante prestaties in de bergen en een verrassend goede tijdrit stond hij in de Dauphiné daar waar hij in de Tour ook wil staan: op het podium.

O’Connor op het eindpodium van de Dauphiné. — © AFP

De Franse hoop voor een goed klassement ligt dit jaar, zeker na het zwakke optreden van David Gaudu in de Dauphiné, bij Romain Bardet (32). De Fransman heef tonnen ervaring en heeft bij Team DSM de nieuwe wind gevonden waar hij enkele jaren geleden bij AG2R naar op zoek was. Een winnaar is Bardet wel niet, maar voor een plaatsje in de top tien of top vijf in het algemene klassement is hij wel een veilige keuze. Zevende in Parijs-Nice, zevende in de Ronde van Romandië en vijfde in de Ronde van Zwitserland: Bardet is ook dit seizoen zijn constante zelve.

In die Ronde van Zwitserland deed de 22-jarige Mattias Skjelmose het nog een pak beter dan Bardet, want de Deen kroonde zich tot eindwinnaar. Wie in de Ronde van Zwitserland in de bergen niet uit de top drie verdwijnt en in de tijdrit amper een seconde trager is dan Remco Evenepoel en zeventien seconden sneller dan Wout van Aert, kan ook in de Tour mooie dingen laten zien. Skjelmose heeft zelf alvast aangegeven ondanks zijn jeugdige leeftijd voor een klassement te gaan in de Tour. De Deen vertelde na de Waalse Pijl, waar hij tweede werd achter Pogacar, dat hij zich nog meer puncheur dan klimmer voelde, maar daar lijkt stilaan verandering te komen. Het is vooral afwachten hoe Skjelmose drie weken koers verteert. Bij zijn grote ronde-debuut in de Giro vorig eindigde hij op een anonieme veertigste plaats.

Skjelmose won in de Ronde van Zwitserland de derde rit en het eindklassement. — © EPA-EFE

Nog zo’n jongeling die wel eens furore zou kunnen maken is Carlos Rodríguez (22). De Spanjaard maakte vorig jaar in de Vuelta furore door lang mee te strijden voor het podium, tot de gevolgen van een zware val hem terugsloegen naar plek zeven. Dit jaar verloopt het allemaal iets stroever voor Rodríguez, die door een sleutelbeenbreuk opgelopen in de Strade Bianche en “wat ups en downs”, zoals hij het zelf omschreef, drie maanden uit competitie verdween. In de Dauphiné presteerde Rodríguez elke dag een beetje beter, de frisheid die hij heeft opgelopen de laatste maanden door weinig te koersen kan in de derde week van de Tour in zijn voordeel spelen.

Op basis van zijn prestaties de laatste jaren zou Enric Mas (28) eigenlijk hoger in dit rijtje thuishoren. Drie keer tweede en een keer vijfde in de Vuelta, een keer vijfde en een keer zesde in de Tour: Mas is een vaste klant geworden bovenaan het klassement in de grote rondes. En ook dit voorjaar verliep alles naar wens voor de Spanjaard. Alleen zakte hij in de Dauphiné door het ijs, met een zeventiende plaats in het algemeen klassement tot gevolg. De renner van Movistar maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen en benadrukt dat zijn hoogtestage goed verlopen is en dat hij verwacht in goede vorm aan de start van de Tour te staan.

In de Vuelta van vorig jaar was het Mas die tot de laatste dag met Evenepoel om de eindzege streed. — © BELGA

Voor Simon Yates (30) eenzelfde verhaal. De Brit won al eens het eindklassement in de Vuelta en was er in de Giro ook al eens enorm dichtbij (tot hij twee dagen voor het einde een inzinking van jewelste kreeg). Alleen loopt het in de Tour o zo moeizaam voor de tweelingbroer van Adam. Verder dan zijn zevende plaats in 2017 kwam hij er nog niet, de laatste keer dat hij de Tour uitreed was in 2019. Ook zijn voorbereiding dit jaar verloopt allesbehalve ideaal. In de Ronde van Romandië eind april gaf hij er met maagproblemen al tijdens de eerste rit de brui aan, sindsdien bleef het muisstil rond de renner van Team Jayco AlUla. Puur op basis van zijn capaciteiten hoort hij thuis in dit rijtje, maar dan wel op voorwaarde dat hij volledig fit aan de Tour begint.

Tot slot hebben we met Richard Carapaz (30) nog een olympisch kampioen in het rijtje. Ook de Ecuadoriaan is voornamelijk opgenomen op basis van zijn prestaties de afgelopen jaren, want dit seizoen heeft hij zich nog niet al te veel in de kijker gereden. Nu ja, tijdens de vijfde etappe van de Dauphiné reed hij zich wel in de kijker door als een wildeman tekeer te gaan met Vingegaard in het wiel, om vervolgens een klop van de hamer te krijgen. Carapaz leek er de dagen erna nog van te moeten herstellen, want in het slotweekend zakte hij door het ijs. Vindt hij zijn benen terug van 2021, toen hij derde werd in de Tour?

Carapaz met Vingegaard in het wiel in de vijfde etappe van de Dauphiné. — © AFP