Rik Thoelen (100) uit Hasselt kijkt elke dag naar drie voetbalmatchen

Rik Thoelen bereikte op 26 juni de kaap van 100 jaar. Dat vierde hij in het gezelschap van meer dan 100 genodigden in zijn eigen tuin. “Dat het feest hier zou doorgaan, was mijn uitdrukkelijke wens”, zegt de Stevoortenaar. “Naast sport is mijn tuin mijn grote passie.”

In de tuin werken zit er voor Rik jammer genoeg niet meer in, want zijn knieën spelen hem een beetje parten. Of zijn voetbalverleden daar iets mee te maken heeft, weten we niet, maar feit is dat de geboren Alkenaar mag terugblikken op een erg sportief leven. “Ik was linkse extrème en penningmeester bij Eendracht Stevoort. Het voetbal en de koers volg ik ook nu nog altijd op de voet. Ik heb al 20 jaar een abonnement op Play Sports en bekijk elke dag 2 tot 3 matchen”, zegt hij. “Ik herinner me dat onze pa altijd met een loep boven de kaart met het parcours van de Tour de France hing”, lacht zoon Marc. “Dan was hij de zaak minutieus aan het bestuderen, want hij wou er alles van weten.”

Peperkoek

Van opleiding is Rik ‘draaier’, een stiel die hij leerde in de vakschool van Hasselt en die hem een job ‘op den tram’ - nu De Lijn - opleverde. Op zijn 40ste ging hij in de garage van zijn schoonbroer Martin Bruyninx werken als receptionist. “Ik mag zeggen dat ik onze klanten goed verzorgd heb”, lacht de eeuweling. “Als iemand zijn auto binnenbracht voor een nazicht of herstelling, kreeg hij van mij een lift naar huis en als de auto klaar was, ging ik hem terug ophalen. Daardoor kende ik heel wat mensen in de stad en dat vond ik fijn. Af en toe leverde dat ook een cadeautje op. Zo ben ik ooit thuisgekomen met een peperkoek van een meter lang.”

Muur van Geraardsbergen

“Aan de jaarlijkse 10-daagse reis naar het Zwitserse Engelberg met mijn vrouw Amelie heb ik de beste herinneringen”, vertelt Rik. “We zijn daar in 1955 op huwelijksreis geweest en zijn blijven teruggaan. Daar hebben we een echtpaar uit Geraardsbergen leren kennen en met hen zijn we ons hele leven bevriend gebleven. Elk jaar kwamen ze enkele dagen op bezoek in Stevoort en wij brachten elk jaar een tegenbezoek. Toen in 2004 het wegdek van de Muur van Geraardsbergen werd vernieuwd, hebben onze vrienden ons een kassei van de originele muur cadeau gedaan. Die heb ik als sportliefhebber natuurlijk een ereplaats in mijn huis gegeven.”

Rik en Bengo 7. — © rr

Villa Politica

Rik mag dan al gek zijn van sport, zijn interesse blijft zeker niet beperkt tot voetbal en koers. “Onlangs kwam ik op bezoek en toen was hij naar de uitreiking van het eredoctoraat aan koningin Mathilde door de UHasselt aan het kijken”, zegt dochter Myriam. “En Villa Politica en Nieuwsuur volgt hij ook met veel belangstelling.”

Riks andere grote liefde ligt rond zijn huis: hij had een grote tuin met een soort mini-boerderij vol eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, duiven en konijnen. Voor de bewaking zorgt Bengo 7, de hond die al zes voorgangers heeft gehad. Of er nog een achtste Bengo komt, weten we uiteraard niet, maar als het van Rik afhangt misschien wel: “Ik heb de ambitie om zeker nog wat jaartjes verder te doen”, besluit hij.