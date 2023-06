Bart Swings mag nu toch in Heerenveen blijven: Nederlandse bond plooit onder druk van zijn team

In april zat het er bovenarms op tussen de Nederlandse schaatsbond en Team IKO, de Nederlandse schaatsploeg van wereldkampioen Bart Swings (32). Die laatste overwoog juridische stappen tegen het besluit om buitenlandse toprijders vanaf het seizoen 2024-25 niet meer toe te laten bij Nederlandse commerciële teams en enkel nog Nederlandse schaatsers toe te laten tijdens de meest gunstige uren in de trainingsfaciliteiten. Een regelrechte boycot tegen onder meer olympisch kampioen Bart Swings die al enkele jaren traint met Team IKO op het perfecte ijs van het Thialf-stadion in Heerenveen. Die beslissing zou de facto betekend hebben dat Swings voor de laatste jaren van zijn carrière zijn heil had moeten zoeken in het buitenland, zoals shorttrackers Hanne en Stijn Desmet op dit moment al doen (zij testen een partnership uit met de VS en Canada).

© Pro Shots/Sipa USA

Tegen het besluit van de Nederlandse boycot kwam veel kritiek. Zowel van Nederlandse ex-schaatsers, als van de Nederlandse commerciële teams. “Als dit besluit niet wordt teruggedraaid willen we juridische stappen zetten”, dreigde Martin Ten Hove, trainer en medeoprichter van Swings’ Team IKO in april. “We hebben met elkaar afspraken gemaakt, vastgelegd in een nette overeenkomst. De KNSB past dat eenzijdig aan. Ik vraag me af of dit wel juridisch stand zal houden.” Swings noemde de beslissing “kortzichtig” en voegde er aan toe dat hij “nooit vrijwillig zou vertrekken uit Heerenveen”.

“Dit zou de Nederlandse rijders ook raken”

Dik twee maanden later krijgt Swings goed nieuws. De Nederlandse schaatsbond keert op zijn stappen terug na overleg met alle actoren, waaronder het team van onze landgenoot. “We parkeren dit onderwerp , mede doordat me in gesprekken met Team IKO duidelijk is geworden dat die ploeg lange termijncontracten heeft die gestoeld zijn op de aanwezigheid van de Belg Bart Swings. Het zou de Nederlandse rijders ook raken, wanneer je je in deze kwestie heel hard opstelt”, stelt Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond bij Schaatsen.nl.

De protectionistische maatregel van onze noorderburen was ingegeven door de successen van de buitenlandse (en dus ook Belgische) schaatsers, gecombineerd met de slinkende oogst eremetaal van Nederland op de grote kampioenschappen. Die zorgen zijn in Nederland niet van tafel. “Ons standpunt is niet veranderd. Het ontbreekt in ons schaatslandschap momenteel aan veelvraten die alle medailles binnenslepen. Ik zie tegelijkertijd de kwaliteit toenemen in andere landen, mede door Nederlandse coaches en verbeterde faciliteiten in het buitenland. De discussie over niet-Nederlandse rijders die gebruikmaken van onze topsportfaciliteiten is niet van tafel.”

Swings mag in ieder geval tot de Winterspelen van Milaan 2026 in Heerenveen blijven trainen zoals hij gewend was. Nadien lonkt voor de 32-jarige Vlaams-Brabander allicht het pensioen.