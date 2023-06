Klacht bij Antwerps parket tegen Conner Rousseau overgemaakt aan Oost-Vlaams parket

De klacht wegens zedenfeiten die het parket van Antwerpen vorige week had ontvangen tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, is overgemaakt aan het parket Oost-Vlaanderen. Dat meldt HLN.be en het parket bevestigt dat het een opsporingsonderzoek heeft geopend.

Vorige week donderdag diende een twintiger klacht in tegen Conner Rousseau bij het parket van Antwerpen, omdat hij slachtoffer zou zijn van zedenfeiten. Het Antwerps parket bevestigt maandag dat het dossier over die klacht is overgemaakt aan het parket Oost-Vlaanderen. Het dossier over een eerdere melding over Rousseau blijft wel in Antwerpen.

Ook het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat de klacht is overgemaakt. “De klacht is wegens bevoegdheidsredenen aan ons overgemaakt”, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. “Het parket is een opsporingsonderzoek gestart. Verder kunnen we geen details geven in het belang van het onderzoek.”

Een opsporingsonderzoek is een vooronderzoek door het parket zelf, zonder dat er al een onderzoeksrechter aan te pas komt. Of de verandering van bevoegdheid het gevolg is van de plaats van de feiten of de woonplaats van de betrokkenen, wordt niet meegegeven.