Man overleden bij steekpartij in Nottingham

Twee weken geleden doodde een man drie mensen met een mes in Nottingham — © AFP

In de Engelse stad Nottingham is maandag een man overleden bij een steekpartij op een tram. Het slachtoffer, tussen de 30 en 40 jaar oud, stierf ter plaatse. Dat meldt de lokale politie. Het is het tweede, dodelijke incident in Nottingham in enkele weken tijd.

Het incident vond maandagochtend plaats op een tram. Een man stak een andere man neer, in het bijzijn van ooggetuigen. De ordediensten probeerden het slachtoffer te redden, maar tevergeefs. De politie pakte de dader ter plaatse op. Er is geen informatie bekend over zijn motief.

Twee weken geleden doodde een man drie mensen met een mes in Nottingham. Vervolgens reed hij door de stad en verwondde nog drie anderen. Ook over zijn motief tast de politie nog in het duister.

Volgens de politie is er geen verband tussen de twee incidenten.