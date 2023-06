Stef Caers: “Gustaph is een artiest die geen compromissen sluit.” — © Boumediene Belbachir

Wimmertingen

Het is twintig jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in ons land werd voltrokken. Songfestivalzanger Gustaph (42), wiens leven dit jaar totaal veranderde, trouwde in 2018 met Jeroen en ziet het als zijn plicht om het erover te hebben. “Maar ik voel niet de nood om homohaters op te voeden”, zegt hij. “Voor mij zijn dat idioten en met idioten praat ik niet.”